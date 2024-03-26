Downtown松本人志即將開庭口頭辦論＝發聲明稱「我會盡快回到喜劇現場」

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喜劇搞笑二人組合「Downtown」成員松本人志，25日就《文春周刊》日前報導稱其涉嫌強迫女性進行性行為的報導，向出版商文藝春社等人提起訴訟一事發表聲明。他將於28日進行首次進行口頭辯論。他透過委任律師發表聲明中稱：「我會盡快向全世界傳達真相、並儘快回到喜劇搞笑現場」。

松本人志稱：「很多人因為我的事而無法看到我的搞笑，許多無罪的晚輩們因我而受到牽連」，他並補充道，「我只是感到困惑，為何我的主張就這樣被掩蓋且不被接受，這讓我感到沮喪和悲傷」。

繼去年12月《週刊文春》的報導後，松本人志於今年1月起宣布暫停演藝活動。隨後，文春被其提起訴訟，要求賠償約5.5億日圓，並要求發表訂正道歉的文章。

對於這起訴訟，《周刊文春》編輯部迄今為止表示：「我們對系列報導充滿信心。凡是應該報導的事項，我們都會繼續報導的」。



松本人志所發表的聲明＝25日下午

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