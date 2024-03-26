大谷翔平開記者會稱「水原一平盜用款項」＝否定自己與賭博任何關聯

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【洛杉磯時事】道奇隊球員大谷翔平，25日在主場道奇體育場首次向媒體發表講話，就其專屬翻譯水原一平涉嫌非法賭博的指控一事。他稱：「我自己從來沒有下注過任何東西，也沒有要求過轉錢。他（水原先生）從我的帳戶裡偷了錢，並對所有人撒了謊」。大谷並補充說從未向任何公司轉錢，否認任何參與此事。

根據大谷透露，直到20日在首爾舉行的賽季開幕戰後的球隊會議上，他才知道水原浩欠下巨額賭債。根據報導，水原稱他在未經許可下啟用大谷的帳戶並匯了錢。大谷稱「我對我信任的人的錯誤感到悲傷和震驚」，談及自己的感受。在回應媒體時他則是宣讀聲明，並沒有接受提問和回答。

根據美國媒體報道，水原與一家因涉嫌非法賭博而正在接受調查的博彩公司進行交易，至少有450萬美元（約6.8億日圓）是從大谷的私人帳戶轉入。美國職棒大聯盟也已開始調查這個問題。

水原向美國媒體否認大谷的賭博行為。最初，水原曾表示是大谷願意償還他的債務，但後來又撤回了這項聲明。



出席記者會的道奇隊球員大谷翔平＝ 25日、美國洛杉磯（Jon SooHoo/LA Dodgers提供・時事）



道奇隊的大谷（中右）和翻譯水原一平（當時）（同左）觀看對陣教士隊的開幕戰＝20日、首爾



球場內安裝的電視螢幕顯示道奇隊的大谷正在舉行記者會＝25日、美國洛杉磯



道奇隊的大谷在回應媒體後進行傳接球練習＝25日、美國洛杉磯

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