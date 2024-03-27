「紅麴」補充藥錠導致2死＝小林製藥將調查因果關係

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小林製藥株式會社於26日發佈公告稱，據了解一名購買含有紅麴的補充藥錠「紅麴Choleste Help」約3年的人士於今年2月因腎病死亡。此外，另有消息指出新增一名買家死亡，詳情將於27日公佈。這兩起案件中，死者家屬都告知廠方他們一直在服用補充藥錠，藥廠將調查與死亡是否有因果關係。根據厚生勞動省稱，先後已有106人住院治療。

這是首次發現因聲稱具有維持和改善健康功能的食品存在問題，而疑似導致死亡的病例。小林製藥尚未透露第一人的性別或年齡，但確認該人是在2021年4月至2024年2月期間透過郵購購買的。廠方於26日會見死者家屬，調查包括症狀在內的詳細情況。今後將在未來嘗試找出原因。

22日晚，也就是小林製藥宣布紅麴補充藥錠對健康造成損害的當天，家人在網路諮詢台上發布有關使用補充藥錠和死亡的消息。由於隨後接受到大量諮詢，該公司直到25日晚間才確認細節。

小林製藥強烈懷疑自去年7月至10月期間生產的紅麴中含有「非預期成分」，恐對健康造成損害。根據購買記錄中留下的序號，死者購買的產品可能含有這種成分，將針對序號進行詳細調查。



小林製藥呼籲停止使用紅麴補充藥錠（該公司提供）

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