金與正稱將「拒絕與日本交涉」＝日方提綁架問題引發不悅

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【首爾時事】朝鮮勞動黨副部長金與正於26日表示，日本在綁架問題上表現出不願讓步的態度，並稱「我們打算無視並拒絕與日本進行任何接觸或談判」。朝鮮中央通訊社已對此報導。金與正是金正恩的親妹妹。

金與正先前於25日發表聲明稱，敦促日本在綁架問題上做出讓步，但內閣官房長官林芳正在隨後的記者會上強調，「北韓聲稱綁架問題已經得到解決，這觀點是完全不能接受的」。金與正26日的聲明，似乎表達對日本不改變立場的不滿。

與正於26日指出，「日本缺乏改變歷史、尋求區域和平穩定、邁出朝日新型關係第一步的勇氣」。並聲稱日本正在干涉「與自身（日本）無關」的核子和飛彈問題。

金與正並批評首相岸田文雄，稱「不應該為了一位自知支持率處於歷史最低水準的日本首相而利用朝日關係」。「首先遞出橄欖枝的是日本，我們只是明確表示，如果日本準備好重新開始、不被過去束縛，我們都歡迎」。

當時25日的聲明中透露，首相已向北韓傳達與金正恩舉行領袖會談的意願，但金與正又於26日表示，「朝日領袖會談不是我們關心的問題」一舉否認。北韓似乎試圖透過發表一系列聲明來破壞與日本的談判，藉以在與日本的談判中獲得優勢。



北韓的朝鮮勞動黨副部長金與正＝2019年3月、河內（AFP時事）

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