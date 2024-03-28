日本加強7道縣防衛體制＝新增16處機場和港口做緊急應變

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根據消息，日本政府將指定7個都道府縣的16個設施為「特殊用途機場和港口」，並供給自衛隊和海上保安廳在平常時期能使用，作為加強其綜合性防禦系統努力的一部分。相關部長級會議將於近期召開，並做出正式決定。官方並於27日宣布這項消息。

遭到指定之機場為北九州機場（北九州市）、那霸機場（那霸市）等4個縣的5個機場。港口則有釧路港（北海道釧路市）、石垣港（沖繩縣石垣市）等5個縣的11個設施。

政府在修訂的2022年國家安全戰略中，明確提出推動公共基礎建設發展，並著眼於西南地區未來的突發事件。其目標包括「響應民事保護、定期培訓以及緊急情況下的順利使用和部署」。

這16個設施的計畫，將包括延長大型運輸機起降的跑道，以及建造可供大型自衛隊艦艇停靠的碼頭。預計將被用作應對彈道飛彈發射和艦艇恐怖攻擊，以及對週邊海域進行監視和監視的基地。它還將用於疏散偏遠島嶼的居民，並在災難發生時派遣救援隊。

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