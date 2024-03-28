愛子內親王參拜神武天皇陵＝同時訪問齋宮歷史博物館

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天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王（22歲），27日下午前往位於奈良縣橿原市的初代天皇陵墓的神武天皇陵參拜，並報告她從學習院大學畢業一事。

愛子內親王穿著灰色的參拜服，緩緩走下神社參道，獻上玉珠串，並進行深深的祈禱。參拜完神社後，她微笑著向聚集在近鐵橿原神宮前站的人們揮手致意。

當天上午，她參觀了齋宮歷史博物館（三重縣明和町），館內展示了從古代到中世紀侍奉伊勢神宮的皇女「齋王」。在參觀了有關中世紀詩人式子內親王的和歌詩的展覽後，她說：「我在畢業論文中談到這個」，看到有關講述和歌故事的畫卷，內容是關於齋王被禁止的愛情故事時，也提及「很有趣」。

她還參觀可以體驗平安時代遊戲的設施，並在玩猜貝殼遊戲時問小學生「你有什麼秘訣嗎？」。

這是愛子內親王首次單獨做地區訪視，她於26日參拜了伊勢神宮後，27日晚間回到東京。



天皇與皇后兩陛下的長女愛子內親王參拜神武天皇陵＝27日下午、奈良縣橿原市（代表攝影）



天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王抵達近鐵橿原神宮前站，向聚集的人群揮手致意＝27日下午、奈良縣橿原市



天皇與皇后兩陛下的長女愛子內親王參觀齋宮歷史體驗館＝27日上午、三重縣明和町

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