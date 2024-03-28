學歷與死亡率間影響調查：國中畢業是大學畢業的1.4倍

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日本國家癌症研究中心，28日公佈根據全國人口普查和生命統計數據中，對不同教育背景的死亡率首次推估值。調整年齡離散度後的年齡調整死亡率，在學齡較短的群體中較高，國中畢業的死亡率約為大學畢業的1.4倍。該中心推測，「受教育程度並不直接影響死亡率，但吸煙、鹽攝入過多等危險因素卻因受教育背景不同而有差異，從而導致死亡率的差異」。

研究小組利用2010年人口普查，以及2010年10月至2015年9月的人口統計資料。研究人員將約800萬人的人口數據，與約33萬人的死亡記錄進行比較，藉以調查教育程度與死亡率間的關係。

結果顯示，高中畢業的死亡率比大學及專科學校畢業者的死亡率高約1.2倍，其中男性約高1.16倍，女性約高1.23倍。同樣，國中畢業的死亡率約為1.4倍，其中男性為1.36倍，女性為1.46倍。

不同教育背景死亡率差異較大的死因是腦血管疾病、肺癌、缺血性心臟病和胃癌。另一方面，大學畢業生的乳癌發生率往往較高。研究認為存在懷孕和生育史低等危險因素，並認為長期就學壓力的女性死亡率可能較高。



日本國家癌症研究中心（資料照片）

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