警察廳通報虐待兒童事件首破12萬人＝去年檢舉數也創新高

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根據28日消息，去年全國警方理解到涉嫌虐待而向兒童諮詢中心舉報的18歲以下兒童數量較上年增加6.1%，達到12萬2806人，數字首次突破12萬人。根據警察廳的彙整，檢舉數量較上年增加9.4%，來到2,385起，受害人數增加201人，來到2,415人，均創歷史新高。

在通報案件中，73.9%（9萬0,761人）涉嫌心理虐待，其中60%是「當面家庭暴力」。在許多情況下，趕到家庭暴力現場的警察會在孩子在現場時給予通報。根據報道，有2萬1,520人遭受身體虐待，造成受傷。

查獲的案件中，身體虐待案件佔1903起，為80%。共有372起性虐待案件，包括未經同意的猥褻案件，以及45起育兒放棄案件。

另一方面，心理虐待案件有65起，僅佔總數的2.7%。超過70%的受害者透過暴力行為，例如用致命武器威脅等違反法律，還有一些被迫長時間罰站或端正坐好。直接家庭暴力的檢舉則是為零。

受害者中，包括輕生者和剛出生者在內的死亡人數為28人，為歷史最低。警察廳表示，「透過相關機構之間的合作，取得了一定程度的成效」。

最常見的施暴者是親生父親（1,068人），其次是親生母親（650人）和養父/繼父（390人）。

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