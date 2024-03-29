2024年度總預算成立＝112兆日圓、將給予能登地震預備金

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參議院全體會議在28日，在自民黨和公明黨以多數票決下通過2024會計年度預算案。一般會計總額為112兆5,717億日圓，為歷史第二高。為了支付能登半島地震後的恢復和重建費用，編入1兆日圓作為一般應急基金，以應對自然災害等不可預見的情況。

新發行的國債金額為35兆4,490億日圓。用來彌補財力不足（依賴國債）的國債比例為31.5%。

日本立憲民主黨、日本維新會、國民民主黨、日本共產黨等均對預算表示反對。

在預算通過後的記者會上，首相岸田文雄強調，「我們將全速實施重要措施，包括地震應對措施」。

在全體會議前，參議院預算委員會舉行了閉門質詢會，首相和所有內閣成員都出席會議。在野黨一方，對執政黨的首相，自己就黨內的私用資金醜聞約談安倍派前高層的解釋仍不充分表示反彈。質詢延後大約2個小時才開始，之後途中多次中斷。

在閉門質詢環節，立憲民主黨代理代表辻元清美呼籲內閣集體辭職，以承擔私用資金的責任。首相則是予以拒絕，他稱：「我的立場是履行恢復國民信賴的責任，包括防止這種情況再次發生」。對於解散眾議院並舉行大選，他強調自己「根本沒有考慮解散」。



日本首相岸田文雄（前右）等在參議院全體會議上通過並頒布2024年度預算後鞠躬致意＝28日下午、國會内



2024年預算在參議院全體會議上獲得批准並成立＝28日下午、國會内

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