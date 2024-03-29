寶塚歌劇團承認14起霸凌行徑並謝罪＝與死亡成員家屬達成協議

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有關寶塚歌劇團的「宙團」（兵庫縣寶塚市）先前發生一名女團員突然死亡的事件，該團、其運營方的阪急電鐵株式會社、阪急阪神控股（HD）高層，於28日在豐中市內舉辦記者會，宣布已與死者家屬簽署合意協議，承認14個項目上對女性的霸凌行為。

在記者會前的簽字儀式上，集團最高執行長、阪急阪神HD董事長角和夫，向罹難者家屬謝罪。他也轉交參與權力騷擾的上級生寫的道歉信。他們還將支付大量的和解金，包括贍養費。

控股集團社長嶋田泰夫在記者會上表示，「所有責任均由劇場公司承擔。我們對這一事件痛切反省」。

協議中規定，參與運作「宙團」的上級生和製作人等對這名女子進行霸凌，該行為屬於厚生勞動省的指導範圍。當中列舉14起事件，包括這位上級生於2021年8月用捲髮棒捲該名女子的頭髮造成其燒焦的事件等，以及大約在同一時間使用人格否定該女子的詞語等。

同時，該劇團也宣布防止再次發生的努力措施。除了已實施的減少每年演出次數外，還將努力改正傳統做法和教學方式。

此外，該劇團4月也成立顧問委員會，由前國稅局長官加藤治彥擔任主席，並由內部控制專家和律師組成。向劇院公司管理層給予建議。

去年9月30日，該女子成員被發現死於自家公寓大樓內。11月，歌劇團發布調查報告，承認長時間的指導和排練給女性帶來「強烈的心理負擔」，沒有盡到照顧女性安全的義務，但否認有任何霸凌行為。死者家屬聲稱存在來自上級生的霸凌，雙方一直透過律師進行協商談判。



寶塚歌劇團會長村上浩爾（前）等人承認有霸凌行為，並對寶塚歌劇團女成員死亡一事謝罪＝28日下午、大阪府内



有關寶塚歌劇團女成員死亡案件，死者家屬代表在記者會上發放一份包含死者家屬的想法以及與劇團協商細節的文件＝28日下午、厚生勞動省



阪急阪神控股社長嶋田泰夫，就寶塚歌劇團女成員死亡事件召開記者會＝28日下午、大阪府豐中市

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