寶塚歌劇團承認14起霸凌行徑並謝罪＝與死亡成員家屬達成協議
Newsfrom Japan社會 娛樂
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有關寶塚歌劇團的「宙團」（兵庫縣寶塚市）先前發生一名女團員突然死亡的事件，該團、其運營方的阪急電鐵株式會社、阪急阪神控股（HD）高層，於28日在豐中市內舉辦記者會，宣布已與死者家屬簽署合意協議，承認14個項目上對女性的霸凌行為。
在記者會前的簽字儀式上，集團最高執行長、阪急阪神HD董事長角和夫，向罹難者家屬謝罪。他也轉交參與權力騷擾的上級生寫的道歉信。他們還將支付大量的和解金，包括贍養費。
控股集團社長嶋田泰夫在記者會上表示，「所有責任均由劇場公司承擔。我們對這一事件痛切反省」。
協議中規定，參與運作「宙團」的上級生和製作人等對這名女子進行霸凌，該行為屬於厚生勞動省的指導範圍。當中列舉14起事件，包括這位上級生於2021年8月用捲髮棒捲該名女子的頭髮造成其燒焦的事件等，以及大約在同一時間使用人格否定該女子的詞語等。
同時，該劇團也宣布防止再次發生的努力措施。除了已實施的減少每年演出次數外，還將努力改正傳統做法和教學方式。
此外，該劇團4月也成立顧問委員會，由前國稅局長官加藤治彥擔任主席，並由內部控制專家和律師組成。向劇院公司管理層給予建議。
去年9月30日，該女子成員被發現死於自家公寓大樓內。11月，歌劇團發布調查報告，承認長時間的指導和排練給女性帶來「強烈的心理負擔」，沒有盡到照顧女性安全的義務，但否認有任何霸凌行為。死者家屬聲稱存在來自上級生的霸凌，雙方一直透過律師進行協商談判。
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