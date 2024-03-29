岸田稱儘快就私人資金醜聞祭出嚴厲懲罰＝否認4月解散國會和重選

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日本首相岸田文雄於28日晚間8點，就2024年度預算案在首相官邸舉行記者會。有關對涉及自民黨派系私用資金醜聞下的國會議員之懲罰，他說明：「我希望加快處分進度，希望在下週末前完成」。並強調「希望採取嚴格處置」。為了防止類似事件再次發生，他宣布將在本屆國會會議期間提交《政治資金管理法修正案》，並爭取通過。

有關懲罰的具體內容，岸田首相表示：「我們將綜合判斷包含未記錄（政治資金收支報告中）之數量和程度、職稱和議員資歷等，如何履行問責制等盡快求恢復信任」。

對於「徹底擺脫通貨緊縮」的目標，他定義為「從政治角度來說，消除通貨緊縮心態，進入經濟成長的新階段，就是所謂的『徹底擺脫』」。他稱：「我們面臨著千載難逢的歷史機遇。我們將抓住這個機遇，不會回頭。這就是我的政權存在的理由」。

此外，岸田還宣布，到今年年底前將實現「收入超過物價上漲」，並稱「從明年開始，工資漲幅會超過物價上漲」。

有關4月份的3席眾議院補選，首相只稱：「現階段很難說誰勝誰負」。對於解散眾議院並在同月舉行大選一事，他則是予以否認，並稱「將致力於處理那些不能推遲的問題。現在沒有考慮任何其他事情」。

有關北韓綁架日本人的問題，他強調，「日本和北韓之間實現富有成效的關係是符合雙方利益的。我將在我的直接控制下的高層處理這個問題」。「我強烈希望能夠解決各種懸而未決的問題，包括綁架問題在內」表達自己的期望。



岸田首相表情嚴肅回答記者提問＝28日下午、首相官邸



岸田首相聽取記者提問＝28日下午、首相官邸

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