小林製藥股東大會現大批抱怨＝「我不吃補品了」，追究管理層責任

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小林製藥公司於28日在大阪召開例行股東大會，社長小林章浩對服用含有紅麴的保健食品的人群出現的健康問題一事表示歉意。問題發現後並立即召開會議，會中不滿的股東多次呼籲調查原因，並提出要求管理層承擔責任的嚴厲批評，但小林社長拒絕明確表態是否會繼續任職或辭職。

一位60多歲、自小林製藥上市以來持有該公司股票20多年的60多歲女性股東，在接受採訪時表達她的不信任感，她說：「我不再服用該公司保健食品」。還透露正在考慮出售她的股票。

服用該保健食品已造成4人死亡，但該公司在得知其健康危害後，花了大約2個月的時間才發佈公告，一位50多歲的男性股東批評該保健品，稱「調查不能更早完成嗎？」，一位60多歲的男性股東也對股東大會上的解釋表示不滿，他稱：「感覺像是在聽國會的答覆」。

根據出席股東透露，在股東大會上回答股東關於經營責任的問題時，小林社長解釋說，他的首要任務是調查原因，並對業務合作夥伴進行賠償。他含糊其詞地說「我們或將先討論是否進退」。關於對業績的影響，負責人表示，「預計是不會產生影響」。

出席股東大會的股東84人（去年為53人）。當中有23人提問，花了2個多小時才完成。包括重新任命小林章浩社長等7名董事的提案在內的2項提案以多數票獲得通過。



小林製藥招牌＝東京都江東區

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