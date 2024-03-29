聯合國安理會否決延長北韓問題專家小組＝俄羅斯動用否決權下事實上廢除

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【紐約時事】聯合國安理會於28日否決一項將調查對北韓制裁執行情況的八人專家小組，其任期延長一年、至明年4月的決議案。正在深化與北韓軍事合作的俄羅斯動用了否決權。日本、美國、韓國等13個國家表示同意。中國則棄權。

為了繼續其調查活動，需要一項決議案為該小組提供基礎，如果在今年4月底當前任期屆滿時仍未通過新的決議，該小組將被迫暫停活動。根據安理會消息人士稱，有強硬的觀點認為，即使繼續就該小組的繼續存在進行談判，「俄羅斯也不太可能同意延後」，該小組很可能實際上遭到廢除。

該小組是一支「監視部隊」，負責收集有關北韓的資訊並調查涉嫌違反制裁的案件。假設活動暫停，北韓逃避制裁的行為可能會增加，北韓或將加速其核武和飛彈開發。

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞在投票前發表演說時表示，「朝鮮半島局勢已經發生根本性變化」，並呼籲重新審視針對北韓的制裁措施。它是15名成員中唯一投票反對該決議的成員，表示已認為不可能支持延長專家組任期的決議。

日本、美國和韓國先前延後原定於22日舉行的投票，試圖說服俄羅斯，甚至在投票前發表聯合聲明敦促其改變主意，但仍無濟於事。在會中，聯合國大使山崎和之譴責稱，「俄羅斯在入侵烏克蘭時使用從北韓採購的彈藥，這違反了安理會決議，這是不負責任和可恥的」。每個成員國都對議案遭否決表示遺憾。



28日，美國駐聯合國大使托馬斯・格林菲爾德（中）、與日本駐聯合國大使山崎和之（右）等宣讀支持延長聯合國北韓專家小組任期決議，並於紐約總部發表聯合聲明。

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