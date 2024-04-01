東京都中心飆28.1度高溫＝3月氣溫新高紀錄

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日本的東、西太平洋一側，在31日氣溫大幅上升，主要集中在關東甲信地區。根據日本氣象廳表示，東京都甲府市和府中市氣溫為28.6度，練馬區氣溫為28.5度，東京都中心（千代田區）氣溫為28.1度。府中市及市中心各地點均創下3月觀測史上的新紀錄。

據了解，天氣如此好是因為像前一天一樣晴朗的天空，以及來自南方的溫暖空氣持續回暖。

其他打破3月最高紀錄的地點，包括前橋市攝氏27.4度、橫濱市26.9攝氏度、和歌山縣古座川町26.7攝氏度、德島縣美馬市27.7攝氏度等。

奈良市、熊谷市、前橋市、埼玉縣水戶市等地的櫻花（染井吉野）標本樹已盛開。今年春天，由於寒冷天氣一度回流，讓櫻花盛開時間有所延遲，熊谷的櫻花盛開時間比去年晚了14天，但櫻花前線在過去一週迅速北移。高知縣的標本樹於23日在國內首次開花，並於31日達到全盛花期。



人們在異常炎熱的天氣中行走＝31日下午、東京都中央區

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