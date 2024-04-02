日本神戶最年長大熊貓「旦旦」 去世享年28歲

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神戶市立王子動物園（位於該市灘區）於1日宣布，雌性大熊貓「旦旦」於3月31日晚間死亡。2021年3月，牠被診斷出患有心臟病，正在接受治療。死因據了解是心臟病引起的虛弱。28歲的牠是日本所飼養最年長的大貓熊。

根據動物園介紹，動物園管理員在31日晚上10點剛過時，注意到該動物出現心臟驟停，獸醫試圖對其進行復甦，但該動物於晚上11時56分被確認死亡。

2000年，「旦旦」與雄性大熊貓「興興」（2010年去世）一同來到日本，進行日本和中國的飼養繁殖聯合研究。一度曾定於2020年回國，但因新型冠狀病毒和旦旦的身體狀況不佳而延後，並從中國借調專家來到日本進行藥物治療等治療。

該動物園計畫於2日設立獻花台。未來也將就繁殖新熊貓事宜與中國政府相關機構進行協商。

園長加古裕二郎（55歲）在記者會上表示，「牠在（阪神大地震後）地震很短的時間就來到這裡，給了神戶市民和日本熊貓迷帶來勇氣，並見證了神戶當地的復興。」



神戶市立王子動物園的大熊貓「旦旦」＝2021年3月（同市提供）

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