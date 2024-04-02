北韓向日本海發射彈道飛彈＝落入專屬經濟區之外

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【首爾時事】根據韓國軍方消息，北韓於2日上午6時53分左右（日本同一時間）從平壤地區向日本海發射一枚推估為中程的彈道飛彈。日本防衛省也宣布「北韓發射了至少一枚彈道飛彈」。據瞭解它落下於日本專屬經濟區（EEZ）之外。

根據防衛省稱，該飛彈最大高度約為100公里，飛行距離超過650公里。尚未確認有飛機或船隻受損。

這是北韓自3月18日以來首次發射彈道飛彈。今年1月，北韓試射搭載高超音速彈頭的固體燃料「中遠程彈道飛彈」，並在3月表示已成功進行飛彈固體燃料引擎的地面燃燒試驗。這次發射可能是為了確認固體燃料引擎的性能。

針對這次發射，岸田文雄首相指示即時向國民提供準確訊息，確認飛機和船舶的安全，並採取充分措施應對突發情況。他在首相官邸對記者表示，「這絕對不可接受，因為這不僅關係到我國的安全，也關係到地區和國際社會的安全。已對此提出抗議」。

北韓已表示有意在今年底前發射3顆軍事偵察衛星。日本內閣官房長官林芳正在記者會上解釋說，本次發射「據了解並非旨在發射衛星」。並表示「北韓有可能會再強制發射。我們將盡最大努力保持警惕和監控」。



北韓朝鮮勞動黨總書記金正恩＝2月8日、平壤（AFP時事）

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