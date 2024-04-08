美國笹川和平財團學者稱「需迫切加強駐日美軍總部機能」

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【華盛頓時事】即將於10日舉辦的日美領袖會談上，預計討論的主要議題之一將是重組自衛隊和美軍的指揮職能，以強化同盟關係。時事通信向研究日美指揮結構審查的美國笹川和平財團高級主任詹姆斯・肖夫（James Schoff）詢問他關注焦點。

－目前日美之間的指揮系統有哪些問題？

日美聯合行動最重要的例子是「友達作戰」，當時自衛隊和美軍在2011年東日本大地震中向受災地區提供援助。儘管行動很成功，但決策和資訊共享方面仍面臨挑戰。此後，末端（部隊之間）的合作取得進展，日本和美國的演習更加密切。

但美方指揮控制仍由總部設在夏威夷的印太司令部旗下各軍事單位分別進行。日本正準備建立「聯合作戰司令部」，集中指揮陸海空自衛隊，但橫田空軍基地（東京）的駐日美軍總部仍無權計劃或指揮運營。應該賦予他們更多的權力。還有必要建立一個雙邊協調辦公室。

－有人擔心，指揮和控制的重組可能會導致自衛隊在緊急情況下接受美軍指揮。

從法律上和政治上來說，這是不可能的。日本和美國的決策方法不同。即使峰會不討論細節，美國政府也可能會立即解釋其審議情況。美國需要決定組織重組的政策，但印太司令部內部對駐日美軍的小型司令部是否能承擔作戰指揮仍有些懷疑。

－自衛隊聯合作戰司令部和新的美國同伴是否會討論台灣有事等緊急問題？

我認為這會發生。不過，它不會具體提及中國或台灣，而是假設「南海軍事衝突」等一般情況。

－如果前總統川普回歸會如何變化？

如果今年內不做出決定，就會失去白宮支持、重組談判停滯的風險。如果川普再次當選總統，他可能會利用加強駐日美軍總部，作為就駐紮成本進行談判的籌碼。



接受採訪的美國笹川和平財團高級主任詹姆斯・肖夫（James Schoff）＝2日、華盛頓

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