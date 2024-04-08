奧斯卡大獎《奧本海默》於廣島當地上映引發熱烈討論

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描述被譽為「原子彈之父」的科學家羅伯特・奧本海默博士生平的電影《奧本海默》已開始於日本上映，該片先前獲得包括最佳影片在內的7項奧斯卡獎肯定。在原子彈爆炸當地的廣島市內，一些人表達積極的看法，稱這是「討論廢除核武器」的機會，但也有人反應稱沒有看到原子彈爆炸的場景，認為描述「不夠充分」。

在3月29日的上映首日，廣島市的「八丁座」電影院吸引許多人前來。根據電影院稱，該電影的賣座盛況空前。

第一天就觀看這部電影的廣島市高中二年級學生郡司AI（16歲）表示：「奧本海默是一個遭受了巨大痛苦的人。這部電影讓我們了解了奧本海默在創造（原子彈）時的觀點」給予正面評價。來自同市的澤田俊子（82歲）則表達了她的不滿稱：「（原子彈）試驗成功、大家都高興的場景，讓她非常悲傷和沮喪」。

看過電影兩遍的廣島縣原子彈受害者團體協議會理事長箕牧智之（82歲）遺憾地說：「直到最後一刻，都沒有在廣島投下原子彈的跡象。如果看到原子彈爆炸的痕跡，人類就會更加了解核武的恐怖」。另一方面，他也稱，「我希望很多人能看到這電影，並對此進行大量討論」，表示希望這部電影能激起有關廢除核武的議論。

從1991年開始擔任廣島市長長達8年之久的平岡敬（96歲），他過去曾以《和平宣言》訴說廣島被爆地當地感情，他稱這部電影提出了許多問題，包括核武器的使用與否、以及過去將共產主義者驅逐出公職的「紅色狩獵」歷史。他稱「特別是這對日本人來說無疑是個思考原子彈問題的機會」。

有關內容，他說「主要情節是描繪奧本海默的性格」，但也指出，「我希望看到更多描繪輻射線的恐怖。這部電影仍解釋得不夠清楚」。並批評稱「這只顯示對日本使用原子彈是為了拯救（美國人）的生命，正當化其行為」。



美國理論物理學家奧本海默博士站在廣島投下的原子彈照片旁（dpa時事）



廣島市一家電影院裡張貼的電影《奧本海默》海報＝3月29日、廣島市中區



前廣島市長平岡敬談電影《奧本海默》＝3日、廣島市中區

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