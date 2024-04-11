日美聯合聲明將共同開發裝備品＝自衛隊與美軍指揮協調

Newsfrom Japan

【華盛頓時事】正在美國訪問的首相岸田文雄於10日上午（日本時間當日午夜）在白宮會見拜登總統。會後，兩國領袖舉行記者會並發表聯合聲明，讚揚兩國的「全球夥伴關係」。兩國並聲明將建立「日美防衛產業合作、採購、維護和整備定期協議」（DICAS），討論防衛裝備品的聯合開發、生產、維護和維護，並製定討論導彈等問題的政策發展。該計劃包括對自衛隊和駐日美軍的指揮和控制進行調整，以及加強合作的政策等。

岸田首相在會議開始時表示：「我希望這是一個寶貴的機會，可以確認日本和美國之間的牢固聯繫，並向國內和國際展示日美如何建構未來」。拜登總統表示：「日美同盟比歷史上任何時候都更加牢固」。

聯合聲明明確指出，日本和美國將「在所有領域和層面上共同努力，造福日本、美國和世界」。在防衛安全領域，除了加強裝備開發和指揮控制方面的合作外，聲明中也稱，日本與美英澳框架「AUKUS」將考慮在尖端軍事開發方面進行技術合作。

雙方同意成立工作小組，專門訓練戰鬥機飛行員，共同開發生產噴射教練機，也同意在下屆日美外長和防長安全保障諮詢委員會（2+2）上，就美國的延伸包括「核保護傘」威懾力等進行「深入討論」。

在太空領域，兩國的共同目標是透過美國主導的載人月球探測「阿提米絲登月計畫」將日本太空人送上月球。在經濟方面，雙方確認在半導體研發、設計和加強供應鏈方面的合作。聲明也提到民間舉措，例如日本和美國大學之間啟動價值1.1億美元（約167億日圓）的人工智慧（AI）研究合作。

對於中國，聲明強調「台海和平與穩定的重要性」。兩國強烈反對單方面改變東海和南海現狀的企圖，並重申日美安保條約第5條適用於沖繩縣和尖閣諸島的立場。

美國重申決心立即解決北韓綁架問題。聲明也確認繼續制裁俄羅斯和支持烏克蘭的政策，並對加強俄羅斯與北韓之間的軍事合作表示擔憂。聲明呼籲停火至少六週，以改善巴勒斯坦加薩自治區的人道局勢。



日本首相岸田文雄在白宮與美國總統拜登（右）會談＝10日、華盛頓（AFP時事）



日本首相岸田文雄（中左）和美國總統拜登（同右）站在白宮歡迎儀式的陽台上＝10日、華盛頓（AFP時事）



日本首相岸田文雄（中後）出席在白宮舉行的歡迎儀式。 右邊是美國總統拜登＝10日、華盛頓（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]