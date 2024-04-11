日本太空人登上月球＝日美合作預計於2020年代末實現

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【華盛頓時事】美國總統拜登於10日，在與首相岸田文雄舉行日美領袖會談後的聯合記者會上，宣布有意讓兩名日本太空人登陸月球。拜登並說，「其中一個將成為第一個登陸月球的非美國人」，岸田文雄則說，「我歡迎日本太空人將成為第一個登陸月球的非美國人」。

自1969年人類在美國太空總署阿波羅計畫中首次登陸月球以來，美國人是唯一登陸月球的地球人。隨著中國和其他國家開始探月，日本人成為世界上第二個登上月球的人的可能性越來越大。

日本也參與了NASA的阿提米絲登月計畫，目標是在2026年讓人類再次登上月球。從2028年起繼續進行月球活動。假若一切順利的話，日本人最早有可能在2028年登陸月球。副總統賀錦麗於去年12月表示，「我們打算在本世紀末將外國太空人送上月球」。

美國太空總署署長納爾遜則在記者會上強調，「美國不會獨自登上月球。我們很自豪能與日本一起登上月球」。不過，他拒絕明確指出日本人何時登陸，稱「這取決於各種條件」。

兩國領袖也同意，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將向美國提供與豐田汽車公司聯合開發的月球表面探測車輛「加壓漫遊者」（綽號「月球巡洋艦」）。該飛行器足夠承受惡劣的月球環境，並有望為未來的月球探測做出貢獻，該車預計於2031年推出。



日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）和豐田汽車公司共同開發的月球表面探測車「加壓漫遊者」的模型＝10日、華盛頓



太空人星出彰彥10日在華盛頓與美國太空總署局長納爾遜（左）交談。

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