美元兌日圓一度跌至153日圓＝財務大臣表示將採「任何選擇」因應

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11日的日本外匯早盤，外匯市場日圓匯率暫時跌至1美元兌153日圓的水準。日圓處於1990年6月以來時隔約34年來的最低水準。由於美國物價指標的高成長，聯準會（FRB）提前降息的預期已基本上消退。外界愈來愈預期日本和美國之間的利率差異仍將很大，導致日圓拋售和美元買盤推進。截至上午11點，為152.81-81錢，與前一天下午5點相比，日圓貶值97錢，美元持續走強。

日本財務大臣鈴木俊一於11日上午，在財務省對記者表示，「我們希望在不排除任何選擇的情況下，對過度舉動做出適當反應」。日本財務省財務官神田真人則強烈對日元加速貶值表示意見稱「目前的走勢很突然」。未來焦點將在於政府和日本銀行是否會透過外匯干預來應對日圓貶值。

一位匿名外匯經紀商對於目前市場走勢表示，「岸田首相正在訪問美國參加領袖會議，因此很難對該國進行干預，因為會被視為匯率操縱國」。

日本時間10日晚間公佈的美國3月消費者物價指數（CPI）較去年同月上漲3.5%，超出市場預期（3.4%）。由於持續的通膨壓力，人們愈來愈預期聯準會將從6月起延後降息。11日凌晨5點40分剛過，外匯市場價格就暫時跌至153.20日圓水準。

日本銀行在3月的貨幣政策會議上取消過往的負利率政策，但行長植田和男針對未來的政策管理方面只強調「寬鬆的金融狀況將暫時持續」。維持低利率政策的立場，也是日圓貶值的背後原因。



日本財務官神田真人就日圓加速貶值接受媒體採訪＝11日上午、財務省



日本財務大臣鈴木俊一就日圓加速貶值接受記者採訪＝11日上午、財務省

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