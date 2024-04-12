史上第一位外國橫綱曙太郎以壯年之齡去世＝享年54歲

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根據11日消息證實，相撲史上首位外國出生的橫綱曙太郎，已因心臟衰竭於4月初過世，享年54歲。2017年春天曙太郎因病住院後，始終在東京都內一家醫院休養。

曙太郎出生於美國夏威夷州歐胡島。1996年4月取得日本國籍，原名查德・羅文（Chad George Haaheo Rowan）。

1988年春場所時，曙太郎以東關部屋作為生涯土俵首戰，師傅是來自夏威夷同鄉的前關脇高見山。1990年秋場所以新入幕之姿出賽後，曙太郎憑藉200多公分、200多公斤的龐大身軀將強大推力當作得意攻擊招，讓他名次一路攀升，1993年的首個場所後隨即晉升為第64代橫綱。曙太郎與他的同期貴乃花和若乃花（後來皆成為橫綱）一同引發前所未有的相撲熱潮。儘管後來他雙膝受傷，還是贏得了11次冠軍。曙太郎在1998年長野冬奧開幕式上表演了進入土俵的樣態。

2001年首次場所結束後，曙太郎因雙膝傷勢惡化而缺席整年相撲賽季，隨後宣布退休。他退休後成為「曙」前輩，並以東關部屋下的親方身份持續教導後輩。2003年11月曙太郎從日本相撲協會辭職後，轉職成為職業拳擊手。



横綱曙的進入土俵之姿＝2000年1月、東京・兩國國技館



曙在綜合格鬥技大會的首場比賽中與鮑勃·薩普（右）進行激烈打鬥＝2003年12月、名古屋巨蛋



新弟子考核中輕鬆過關的曙＝1988年3月、大阪府

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