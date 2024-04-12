岸田首相稱將「與美國維持自由」＝強調防衛費和反擊能力

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【華盛頓時事】首相岸田文雄於11日上午（日本時間12日凌晨）在美國國會參眾兩院聯席會議上發表演說。首相在談到中國等霸權國家的動向時表達其危機感，並表示「自由和民主在全世界都受到威脅」。他並說：「沒有理由強迫美國單獨保護國際秩序。日本國民將與美國站在一起，以確保自由的存續」。他並補充說，日本將與美國合作，維護國際秩序是兩國必將實現的政策。

岸田是第5位在美國國會發表演說的日本首相。他也是自2015年前首相安倍晉三以來，第2位在眾議院和眾議院聯席會議上發表演說的首相。

演講題目為「我們所面對的未來全球夥伴關係」，並以英語發表。對於中國的舉動，首相表示，「它們構成我們所見過的最大的戰略挑戰。」岸田並呼籲合作解決北韓的綁架、核武和飛彈問題，批評北韓「向俄羅斯出口彈道飛彈，增加烏克蘭人民的苦難」。

岸田還表示，美國「幾乎單槍匹馬地維護著國際秩序，感到孤獨和疲憊」。他並說：「美國並不孤單。日本與美國同在。」他強調日本作為「美國最親密的朋友，Tomodachi」，日本將分擔美國的「重擔」。

岸田首相介紹日本將確保防衛費佔國內生產總值（GDP）2%的努力，以及擁有反擊能力（攻擊敵方基地的能力）上的努力，他稱「日本已經與美國並肩作戰。」，他也強調「日本曾經是美國的區域合作夥伴，但現在是全球合作夥伴」。

首相還說明日本對美國的經濟貢獻，稱「日本是世界上最大的美國直接投資國。」他並總結稱「我將保證日本的強大聯盟和永恆的友誼」。



日本首相岸田文雄在美國國會演講＝11日、華盛頓（AFP時事）

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