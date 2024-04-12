前口譯水原一平涉嫌竊取大谷翔平24億日圓將遭起訴

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【洛杉磯時事】美國聯邦檢察官於11日宣布，將以涉嫌銀行詐欺罪，對擔任美國職棒大聯盟道奇隊球員大谷翔平（29歲）前口譯的水原一平（39歲）提起刑事指控。據了解，至少超過1,600萬美元（約24.5億日圓）被從大谷的銀行帳戶以欺詐性地方式轉入非法博彩公司以償還債務。

現今沒有證據表明大谷涉及任何不當行為，加州中區聯邦檢察官埃斯特拉達在記者會上表示，「我想強調，大谷是本件受害者」。

檢察官稱，水原自2021年9月開始接觸非法體育賭博，造成巨額損失。大約在同一時間，大谷的銀行帳戶設定就被更改，以便連接到水原自己的手機。2021年11月至今年1月期間，該帳戶有非法轉帳行為。從錄音中還證實，水原冒充球員身份打電話給銀行，以獲得批准轉帳。嫌犯於2018年幫助該球員在美國職棒大聯盟的第一年開設一個銀行帳戶，並根據雙方的信任關係可以使用該帳戶。

上週接受調查當局詢問的大谷表示，他從未批准過任何轉錢行為。經確定後，大谷完全配合調查，包括交出手機等。他不知道水原有欠錢，手機中也沒有證實兩人之間有任何關於賭博的對話。

水原預計將很快在洛杉磯法庭出庭。銀行詐欺指控最高可判處30年監禁。



嫌犯水原一平

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