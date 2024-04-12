拜登於首次日美菲峰會承諾「防衛義務是鐵壁」

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【華盛頓時事】正在美國訪問的日本首相岸田文雄，與拜登總統、菲律賓總統小馬可仕在11日於白宮舉行首次三邊領袖會談。三國針對中國在南海屢次對其他國家船隻進行危險行為表示「嚴重關切」。三邊也確認深化國防合作，包括自衛隊將與美國和菲律賓軍隊在同一地區舉行聯合演習，以及基礎設施投資等經濟合作。

拜登首先強調，日本和菲律賓的防衛義務是「鐵壁一般」。他說：「我們將援引《共同防禦條約》來對抗菲律賓在南中國海的飛機、船隻或軍隊的任何攻擊」。中國和菲律賓過去經常因南海領土爭端發生衝突。中國海警船衝撞菲律賓船隻噴水，造成菲方人員傷亡，局勢不斷惡化。

岸田首相在會議上表示，「這將是推動盟國和志同道合國家之間的多層次合作的一次歷史性會議」。小馬可仕說：「（日本、美國、菲律賓）並非當下權宜之計的關係，而是一種基於對民主、善政和法治的深深尊重的關係」。



菲律賓總統小馬可仕、美國總統拜登、總理岸田文雄（由左至右）11日在華盛頓會面（AFP時事）

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