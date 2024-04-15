熊本地震8年後為276名罹難者舉行追悼儀式＝「吸取教訓」

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4月14日是日本熊本地震前震滿8年的日子，當年該前震觀測到震度7，這天在熊本縣政府附近的防災中心（熊本市中央區）舉行替遇難者祈福追悼會。約有30名死者家屬出席，為276名死者的靈魂祈禱。

典禮開始，全體與會者默哀一分鐘。蒲島郁夫知事承諾「建立一個人民能夠生活在和平幸福的熊本，同時不忘記通過巨大犧牲獲得的教訓」，隨後進行獻花，死者家屬也陸續獻花。

該追思會原本預計在縣政府舉行，但2023年竣工的防災中心立碑後，轉移到該地舉行。由於考慮到罹難者家屬的精神負擔，死者家屬代表的弔唁演講被取消。

震央附近的益城町，包括受災相關身亡共有45人罹難，大家在災後重建支援設施「Nijiiro」內舉辦追悼會。大約50名居民和志工聚集在一起，點燃大約440個手工製作的竹燈籠，悼念罹難者，燈籠上寫著「不會忘記那一天」。並在地震發生晚間9點26分，全體於燈光前默哀。

家庭主婦ASAKO（77歲）稱，她的家在地震中完全被摧毀。她每年都會參加紀念活動，並說：「一開始連寫一句話都很難，但現在感覺好多了」。災難發生時，正在上初中一年級的大學生松山拓實（20歲）說：「已經過去八年了，雖然時間看起來很長，但其實很短」。



參加熊本地震罹難者追思會的與會者獻花＝14日上午、熊本市中央區



熊本地震前震過去8年，孩子們點燃竹燈籠以示紀念＝14日下午、熊本縣益城町



熊本地震罹難者家屬在追悼會上默哀＝14日上午、熊本市中央區

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