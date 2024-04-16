Open AI在東京設立子公司＝為企業等提供服務

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開發互動式生成AI（人工智慧）Chat GPT的母公司Open AI於15日宣布，在東京開設在亞洲的首個日本基地。日本子公司「Open AI Japan」成立，亞馬遜網路服務（AWS）日本前總裁長崎忠雄被任命為公司代表。這家日本子公司將計劃處理企業服務和支援等，並將在日本僱用員工。

同一天，在東京舉行的記者會上，OpenAI 首席營運長Brad Lightcap和長崎上台。Lightcap 宣布將提供針對日語最佳化的更快聊天GPT。他指出，「日本是一個非常重要的市場」，並強調了他對市場成長的高度期望，並表示，「（建立基地）將使我們能夠擴大在日本的投資和可能性」。

長崎忠雄則表示，「人工智慧工具可以使所有行業受益」，他相信生成式人工智慧的傳播將提高整個社會的生產力。

Open AI引用日本政府主導的「廣島人工智慧進程」作為在日本建立基地的主要原因，該進程是七大工業國集團（G7）之間生成人工智慧的國際規則制定框架。 該公司表示：「我們將開發滿足日本獨特需求的安全人工智慧工具，並與政府、當地公司和其他機構等密切合作」。



Open AI營運長Brad Lightcap（左）和日本子公司代表長崎忠雄在記者會上合影＝15日下午、東京都千代田區



Open AI 營運長（COO）Brad Lightcap就開設日本子公司舉行記者會＝15日下午、東京都千代田區

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