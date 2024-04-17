總務省對LINE雅虎公司進行再度指導＝防範被駭

Newsfrom Japan

總務省就通訊應用程式LINE洩露用戶資訊事件，16日再次向雅虎LINE發出行政指示。經認定，該公司本月1日報告中稱的防止再次發生的措施仍不夠充分。官方呼籲採取具體措施，包括審查與韓國IT巨頭Naver的關係，該公司接受政府的間接投資，並將其IT基礎設施的維護和營運外包等，並要求在7月1日之前提交新報告。

總務省短短一個多月內2次發布行政指導意見，實屬罕見。總務省指出，「在保護通訊機密和確保網路安全方面，安全控制措施和分包商管理還遠遠不夠」。在發出指導意見之前，總務大臣松本剛明強調」，官方希望LINE雅虎能夠認真對待這一情況，並採取徹底的應對措施。”

總務省對LINE雅虎提出的防止再次發生的措施表示有問題，也是因為該措施目前僅限於「要求關聯公司審查與Naver的資本關係」，對於終止或減少外包的目標業務和時間表沒有明確指定。

有關計劃於2026年12月分階段進行的與Naver公司的網路業務分離，官方則要求儘早完成。

由於透過Naver系統進行未經授權的訪問，導致LINE雅虎公司上大約52萬條個人資訊被洩露。總務省在先前的行政指導中指出，LINE雅虎對Naver的「強烈依賴」是這次資訊外洩的背景。



LINE的商標（AFP時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]