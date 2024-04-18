宮崎駿、上野千鶴子等入選美國《時代》雜誌「百大影響人物」

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【紐約時事】美國《時代》雜誌於17日公佈年度「世界100位最具影響力人物」榜單，日本人方面則選出導演宮崎駿、社會學家上野千鶴子等4人。大阪大學教授林克彥和耶魯大學教授岩崎明子也入選。

今年二度獲得奧斯卡最佳動畫長片獎的宮崎駿，受到奧斯卡金像獎得主的導演吉爾莫・德爾・托羅的盛贊，稱讚宮崎是「獨一無二的創作者」。他也透露自己深受宮崎駿作品的影響。

上野在有關女性歧視的書籍在中國成為暢銷書，她被描述為「將女權主義思想推入中國社會的主流」。它被稱讚為「在政治鎮壓日益加劇當中，成為社會難得的亮點」。

林克彥則是對生殖細胞的研究，給了「給那些希望未來生孩子的不孕夫婦和同性伴侶帶來希望」，免疫學家岩崎明子則是在了解新冠病毒的後遺症等「帶來巨大恩惠」等受到褒揚。

《時代雜誌》從政界、藝術界、學術界等各領域獨自選出100人，並公佈名單。去年的名單包括首相岸田文雄，2021年的名單包括美國職棒大聯盟球員大谷翔平，和女子網球選手大阪直美。



導演宮崎駿＝2015年7月、東京（AFP時事）



社会學者上野千鶴子＝2021年7月、東京

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