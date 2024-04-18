愛媛縣和高知縣發生震度6弱地震＝未引發海嘯

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日本四國豐後水道於17日晚上11點14分左右發生地震。包括愛媛縣愛南町、高知縣宿毛市皆觀測到震度6弱地震。根據日本氣象廳估計，震央深度為39公里，地震芮氏規模為6.6級。並未觀測到海嘯。

根據愛媛縣愛南町消防署稱，一名70多歲的女性因地震受到驚嚇後摔倒，被送醫治療。高知縣宿毛市計劃開設10個避難所，並已收到有關供水道渾濁和路燈倒塌的報告。

根據管理核能的原子力規制廳稱，四國電力伊方核電廠3號機組（愛媛縣伊方町）沒有因地震引起異常，仍在持續運作。

日本氣象廳地震海嘯監測課長原田智史在記者會上表示，「請注意下週可能發生最大震度6弱的地震」。本次震央位於南海海槽地震的假定震央區域內，但氣象廳表示低於調查與南海海溝地震相關的標準（M6.8以上）。此外，據了解地震發生在海洋板塊內，而不是發生在陸地板塊和海洋板塊之間的邊界。

主要地區地震強度如下：

震度6弱＝愛媛縣愛南町、高知縣宿毛市

震度5強＝愛媛縣宇和島市

震度5弱＝愛媛縣八幡濱市、大分縣津久見市

震度4＝愛媛縣伊方町、高知縣土佐清水市、大分市、広島縣吳市、山口縣柳井市、熊本縣阿蘇市、宮崎縣延岡市、鹿兒島縣湧水町。

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