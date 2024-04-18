愛媛高知震度6弱地震造成9人輕傷＝損害確認正式展開

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最大震度6弱地震發生後的第二天18日上午，愛媛縣開始運用防災直升機等開始認真評估相關損失。根據當地各政府稱，目前尚無人員死亡報告，但愛媛縣、高知縣和大分縣等3個縣共有9人受輕傷，其中包括一名從床上摔下來的高齡人士。

根據愛媛縣稱，包括松山市等地區有6人輕傷。大分縣津久見市也偵測到震度5弱地震，造成2人輕傷，其中一名80多歲的男子摔倒造成手腕受傷。高知縣也有報告是1人輕傷。根據總務省消防廳表示，地震發生地區尚未收到火災損失報告。

在愛媛縣，部分縣道因落石坍崩而封閉。由於落石和倒下的樹木，共有5戶10人被暫時困在高知縣檮原町的一條城鎮道路上，但據了解所有人都安全。

根據震度6弱當地的愛媛縣愛南町教育委員會稱，目前該町的中小學沒有受到重大損害。課程照常進行，學生們也參加當天舉行的全國學業成績測驗。在同町的平城小學校，一些孩子抱怨地震導致睡眠不足，感覺不舒服等，但校長山中廣樹說：「目前仍希望繼續教學，同時密切監測孩子們的身體狀況」。



地震落石導致國道封閉＝18日上午、愛媛縣大洲市

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