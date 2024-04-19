東京都23區創新公寓最高價＝首度突破1億日圓

Newsfrom Japan

不動產經濟研究所於18日公佈，2023年東京都地區（東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣）新建公寓的平均價格為7,566萬日圓，較上年增長9.5%連續3年創出新高。東京都心高價房產紛紛上市，東京都23個區今年首次售價超過1億日圓，建築成本上漲也拉抬房價。

東京23個區成長5.7%，達到1億0464萬日圓。據了解最高售價為45億日圓的「三田Garden Hills」（港區）等針對富人的超豪華房產表現良好，池袋和新宿的再開發房產也很受歡迎。

該研究所高級研究員松田忠司指出，「高價房產繼續受到歡迎，價格沒有理由下跌」，並表示今年房價將繼續溫和上漲。對於日本銀行取消負利率的影響，他表示，「到目前為止，影響有限」。

此外，神奈川縣銷售額成長12.6%，來到6,145萬日圓，千葉縣銷售額成長11.9%，來到5,067萬日圓，埼玉縣銷售額下降4.8%，來到4,890萬日圓。

雖然價格飆升，但售出戶數數量持續下降，東京都會區整體下降6.4%至2萬6,798套，為1975年以來的最低水準。

同時，公佈的2024年3月東京都區新建公寓均價為7,623萬日圓，比去年同月下降46.9%。這是對去年東京高價房產大量供應的反應。



東京都心的公寓大樓＝2023年10月、東京都中央區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]