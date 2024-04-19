前「漫畫村」經營者被判向三大出版公司支付17億日圓賠償金

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門川、集英社、小學館三大出版公司因在盜版網站「漫畫村」（已關閉）上未經授權發布流行漫畫而向該營運者索賠總計約19億3000萬日圓的訴訟判決。法院開庭審理。審判長杉浦正樹批准了訴訟，並命令該營運者支付總計約17億3000萬日圓。

根據裁決，漫畫村據了解是日本最大的盜版網站，許多漫畫未經許可上傳。每月訪問量接近1億次，損失金額估計約3,200億日圓。該營運者因違反版權法和其他罪行被判入獄，並請求重審。

杉浦審判長認定，該營運者未經3家公司同意，在網站上發布了《Keroro軍曹》、《ONE PIECE》、《YAWARA！》等17部作品的圖像資料。法院還駁回了該營運者的論點，即根據當時的版權法，某些行為沒有問題，並得出結論，這三家公司的權利受到了侵犯。

這位該營運者在接受採訪時表示，「我對判決不滿意，我沒有任何資產，所以我無法提款，所以這次審判具有很強的表演性」。

原告還召開了記者會，集英社編輯總務部顧問伊藤敦對這一裁決表示讚賞，他說：「這對侵犯版權起到了很大的威懾作用，並為廣泛提出版權問題提供了機會」。他也表示希望政府將重點打擊海外盜版網站。



原告等在盜版網站「漫畫村」訴訟判決後召開記者會＝18日下午、東京都港區

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