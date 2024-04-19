醫生等對谷歌提起集體訴訟＝稱其「谷歌地圖放任負評」

Newsfrom Japan

日本當地一群醫生們於18日向東京地方法院提起訴訟，要求谷歌賠償總計約140萬日圓的損失，理由是谷歌網路地圖服務上的不當發布，侵犯他們的商業權利。不過訴訟中不是向發布者尋求損害賠償責任，而是向提供該網路服務的大型IT公司（即所謂的平台）尋求損害賠償責任的情況實屬罕見。

根據訴狀，原告是63名經營醫療設施的個人和公司。原告和其他人經營的醫院的資訊都記錄在Google地圖上，瀏覽者可以發布「評論」並依照五階段進行評分。

原告聲稱，由於谷歌沒有採取任何措施來防範偽造資訊或發布的虛假評論，他們被迫對此採取法律行動，認為谷歌地圖侵犯他們的商業權利。谷歌地圖作為地圖網站上擁有壓倒性的市場佔比，「會出現個人網站無法比擬的侵權行為」。

在記者會上，原告團長訴苦道，「連辦公室名稱、地點都被改為太平洋中部等，這顯然是對業務的干擾」。

谷歌的公關部則說，公司每天24小時運作，以保護公司資料外並刪除詐欺性評論。我們拒絕對個別案例發表評論。



東京地方法院＝東京都千代田區

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