岸田首相在任天數來到932天＝與橋本前首相並列二戰後第8

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日本首相岸田文雄在22日時達到在任天數932天記錄，在35位二戰後首相中與與橋本龍太郎並列排名第8。下一位預計追過的首相將是排名第7位的岸信介（1241日）。不過，要接近岸信介紀錄，岸田需要在今年秋天舉行的自民黨總裁選舉中贏得連任，未來仍充滿不確定性。

內閣官房長官林芳正在19日的記者會上，就二戰後並列第8的首相在任天數一事強調「我們認為這是日常努力的結果」。他並補充說，「希望政府繼續同心協力，全力解決國內外各種問題，並拿出一個又一個好成果」。

岸田首相已經超越大平正芳、鈴木善幸、宮澤喜一等宏池會（岸田派）的首相們，並正在追逐派系內的首相最多天數保持人池田勇人（1575日）。在秋季總裁選舉前夕，政府似乎正在製定藍圖，希望以6月的固定減稅當作催化劑，為徹底擺脫通貨緊縮做好準備，以提振政府聲望。

然而，固定減稅是過去前首相橋本龍太郎在1998年參議院選舉時，因為他的模糊表述導致他隨後辭職的「宿命政策」。自民黨內的一些人即表示，「我們不知道事情是否會按計劃進行」。在自民黨私人資金醜聞持續發酵的背景下，28日即將公佈的眾議院補選結果，很可能成為岸田能否超越岸信介的試金石。

◇二戰後首相在職日數前10人

１ 安倍晉三 3188日

２ 佐藤榮作 2798日

３ 吉田茂 2616日

４ 小泉純一郎 1980日

５ 中曾根康弘 1806日

６ 池田勇人 1575日

７ 岸信介 1241日

８ 橋本龍太郎 932日

岸田文雄 932日

１０ 田中角榮 886日

（22日現在、省略敬稱）。



首相岸田文雄

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