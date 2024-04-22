海上自衛隊巡邏直升機墜毀事件初探＝疑似接近警示未起作用

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發生在東京伊豆群島「鳥島」周邊近海的兩架海上自衛隊巡邏直升機「SH60K」相撞後墜毀事件，防衛省於22日透露，接近飛機時的警報系統似乎出現故障。海上自衛隊目前仍晝夜不停地搜尋，強化救援工作以營救7名失蹤成員。

事故發生在20日晚間。兩架在鳥島以東約280公里海域進行夜間潛艇探測訓練的直升機無故失踪，日本海上自衛隊根據附近回收的飛行記錄儀和雷達記錄，得知兩架直升機發生相撞。機上8人中的1人已被確認死亡。

根據防衛省官員表示，SH60K有一個名為「僚機之間的鏈接」系統，可以在執行相同操作的飛機之間共享位置訊息，連接後如果飛機相互接近超出限制，就會發出警告聲的結構。雖然說「發出警告就可以防止事故發生」，但本次是否啟動尚未得到證實。據稱不需要長時間連接該裝置，根據訓練內容可能會暫停該功能等，目前具體情況仍在詳細調查中。

當系統斷開時，利用飛機的「衝突防撞燈」、相互無線通訊、雷達監控等手段避免事故發生。但夜間能見度較差，反潛訓練需多架飛機在小範圍內反覆盤旋移動，危險性極高。2021年巡邏直升機之間的空中相撞事件，即被認為是缺乏瞭望和協調造成的。日本海上自衛隊正在分析墜毀直升機的飛行記錄器，並檢查飛行數據和聲音紀錄。



被認為是回收的巡邏直升機「SH60K」的一部分＝21日（海上自衛隊提供）

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