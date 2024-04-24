北韓聲稱進行「核反擊訓練」＝22日發射短程飛彈

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【首爾時事】北韓朝鮮中央通信社於23日報導稱，北韓軍方22日進行發射「超大型放射砲（多管火箭炮）」的訓練演習，目的是假設利用戰術核武器來做反擊。這似乎呼應韓國軍方於22日證實的短程彈道飛彈發射。這次演習是在被稱作「原子觸發」的指揮控制系統下所進行的首次演習，由朝鮮勞動黨總書記金正恩親自領導。

超大型放射砲是射程約400公里的短程彈道飛彈，是針對韓國的武器。據了解，北韓有意在緊急情況下，使用該武器攻擊韓軍和駐韓美軍的機場、港口等重要設施。

美國和韓國空軍於12日至26日間進行聯合訓練。朝鮮中央通信社譴責聯合演習是「挑釁」，並聲稱發射超大型放射砲「向敵人發出警告」。

有關「原子觸發」，官方媒體稱這是「國家核武綜合管理系統」的名稱。它似乎是一個根據金正恩的命令下，可控制從核攻擊命令到飛彈發射那一刻等統括一切的系統。

根據該通訊社報導，演習是以發出核危機警告，讓部隊轉入核反擊態勢。隨後並發射配備模擬核彈頭的超大型放射砲。根據報導，導彈飛行352公里後，並確切擊中目標島嶼。



北韓22日進行「超大型放射砲」射擊演習，預判戰術核反擊（朝鮮通信時事）



朝鮮勞動黨總書記金正恩22日視察「超大型放射砲」射擊訓練＝攝影場所不明（朝鮮中央通信配信）（AFP時事）

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