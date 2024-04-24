愛子內親王首次出席皇室遊園會＝兩陛下與演員北大路欣也交談

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由天皇和皇后兩陛下所主辦的皇室春季遊園會，23日下午在東京元赤坂的赤坂御苑舉行。大約有1,400名來自各界的人士出席，兩陛下也與皇室成員發表演說。今年春天從學習院大學畢業的長女愛子內親王也首次出席，並微笑與眾人聊天。

天皇陛下稱讚演員北大路欣也，並說：「他多年來在藝術上付出了很多努力。」當天皇陛下透露自己曾看過北大路欣也近半個世紀前出演的電視劇時，他感到驚訝並表達感激之情。

當日本足球協會前主席川淵三郎告訴陛下稱，「有一天我們會贏得世界盃」時，陛下則回答說：「我很期待」。根據了解，愛子內親王也說：「我喜歡看足球。」

天皇陛下向受到能登半島地震所影響的石川縣議會議長善田善彥表示，「衷心希望重建工作能夠順利進行」皇后陛下也說：「希望能登生活中的每個人都能逐漸平靜下來。」據了解，愛子內親王也很關心當地災民的狀況。



天皇和皇后兩陛下在春季遊園會上與演員北大路欣也（前排右三）等人交談＝23日下午、東京・元赤坂的赤坂御苑



天皇和皇后兩陛下的長女愛子內親王首次參加春季遊園會＝23日下午、東京・元赤坂的赤坂御苑



天皇與皇后兩陛下和皇室成員參加春季遊園會。 陛下的長女愛子內親王也是首次出席＝23日下午、東京・元赤坂的赤坂御苑

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