詐騙集團鬧內鬨？日本國民遭到謀殺＝泰國警察通緝兩日本人

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【曼谷時事】本月在泰國首都曼谷附近的暖武里府，發現一名遭到謀殺的日本男子其殘缺不全的屍體，警方當局24日對涉嫌參與該事件的2名日本男子發出了逮捕令。警方認為，3人都是詐騙組織成員，疑似陷入集團內鬨。

根據調查人員稱，死者是椛島良介（47歲）。警方已對40多歲的加藤拓也和20多歲的鈴木浩斗發出逮捕令，持續搜捕他們。

根據泰國媒體報道，自19日以來，在暖武里府的多個地點都發現了椛島的斷頭和其他殘肢。警方從監視器錄影中識別出可疑汽車，並於23日逮捕一名30多歲的泰國男性司機。

根據該男子的說法，在3月下旬時，當時他駕駛著一輛載有3人的汽車，3人在車內發生爭執。當這名駕駛男子被命令停車並強制下車後，他就聽到槍聲，當駕駛返回時，椛島已經死在乘客座位上。根據報道，嫌犯加藤和鈴木將屍體帶到工廠，並帶回多個黑色袋子，並指示該駕駛男子扔掉這些袋子。



泰國警察（AFP時事）

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