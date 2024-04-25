日圓時隔34年跌至1美元兌155日圓水準

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【紐約、倫敦時事】24日的歐美外匯市場，考慮到日美兩國利差，日圓拋售和美元買盤繼續進行，日圓匯率跌至一美元兌換155日圓。這是自1990年6月下旬以來，時隔約34年來首次觸及155日圓的水準。市場上對此警戒情緒日益增強，一間日本銀行私下表示，「如果日本政府或日本銀行隨時干預外匯，也都不足為奇了。」

截至美國東部時間下午5點，兌換價格為155.28～38日圓，兌換美元比前一天同期貶值50錢。日圓在突破155日圓這一市場，意識里程碑後加速貶值，一度達到155日圓37錢。

除了公佈一系列顯示美國經濟強勁和通膨持續的統計數據外，美國聯準會高官宣布並不急於降低政策利率，導致市場美國降息的時間被延後。

另一方面，日本銀行3月決定結束負利率政策，暫時不會進一步升息，預計日美利差將進一步縮小。美元兌歐元等其他貨幣則是一直在升值。



螢幕顯示日圓匯率暫時觸及1美元兌155日圓的水準＝24日下午、東京都中央區

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