批評Meta公司放任虛假廣告＝日本受害者狀告要求鉅額賠償

Newsfrom Japan

日本先後發生有名人在未經對方許可下，於​​SNS上發布投資廣告，進而引發一系列詐騙事件，居住在神戶等地區的4名男女受害者，25日指控Meta（前Facebook）公司放任SNS上留下虛假廣告，因而向日本子公司提起訴訟，並要求總計約2,300萬日圓賠償。

根據原告律師表示，受害者因SNS虛假廣告而起訴營運公司，這在全國尚屬首次。

訴狀中稱，去年8月至10月間，原告訪問了Meta所經營的Facebook和Instagram上展示的商人前澤友作等名人的廣告，導致出現約25萬~2100萬日圓的投資詐騙。

原告並稱，有鑑於近年來SNS廣告造成的欺詐規模、以及大量看似虛假的廣告，Meta想必是可以預見到虛假廣告會給SNS用戶造成損害，Meta並已經違反了其註意義務。儘管前澤友作等人從去年年中左右開始要求刪除這些廣告，但目前該公司尚未採取任何行動，認為該公司違反商品標示義務的程度非常嚴重。



美國Meta（前Facebook）的商標（AFP時事）

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