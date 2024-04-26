本田汽車在加拿大新建電動車工廠＝投資1.7兆日圓、計劃2028年營運

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本田公司於25日宣布，將在加拿大東部安大略省建造電動車（EV）組裝廠和電池廠。預計總投資額將為150億加元（約1.7兆日圓），包括加拿大政府和其他來源的補貼以及合作夥伴公司的投資，本田企業預計將支付70%左右。目標是在2028年開始營運。

新工廠將建在本田位於該州安麗斯頓的汽車組裝廠附近。新的電動車工廠年產能預計為24萬輛。該電池工廠預計能夠為數十萬輛典型電動車生產足夠的電池，並將安裝在本田在北美生產和銷售的電動車上。

目前安麗斯頓整車工廠有4,200名員工，但該公司計劃在當地僱用約1,000名新工人，為新工廠的運作做準備。此外，該公司還將與旭化成在該州共同建造鋰離子電池材料「隔膜（絕緣材料）」生產工廠，並與韓國鋼鐵巨頭浦項製鐵在該州共同建造「正極材料」生產工廠。

本田汽車計劃在2030年，將全球電動車年產量提高到200萬輛。副社長青山真二告訴記者稱「我們希望利用加拿大豐富的資源和清潔能源，為碳中和做出貢獻」。



本田副社長青山真二介紹加拿大新工廠＝25日下午、東京都港區

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