天皇陛下登基五年＝疫情後仍將國民「放在心中」

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天皇陛下於5月11日迎接即位五週年。皇室的活動曾過去因冠狀病毒大流行而受到限制，但活動正在恢復正常中，2022年秋天感染情況消退後，天皇陸續恢復對當地的訪問。今年元旦，天皇曾兩度前往能登半島地震災區，試圖「走進國民的內心」，摸索令和時代的象徵。

天皇和皇后，自2019年5月以來已經順利完成了一系列與登基相關的儀式，但2020年後的病毒傳播，使他們無法直接與公眾互動。

在這種情況下，陛下採取了遠端視察的方式，並會見了參與應對冠狀病毒的醫院工作人員。天皇還透過將他們與當地活動獻上連接來參加年度當地活動。2022年10月，天皇出席英國伊莉莎白二世國葬的一個月後，他以前往栃木縣參加全國運動會為起點，恢復了對其他地區的訪問。

天皇本著「與人民同甘共苦」的態度，於今年3月和4月兩次訪問了石川縣奧能登四個城鎮。在疏散中心，兩陛下也從同樣的角度探望了災民。在穴水町的商店街，天皇無意間來到了一家美容院，並好好地慰問一下店裡的老闆娘。

天皇也積極參與旨在國際友好的活動，並提供「令和式」的款待。2023年11月在皇宮舉行的外國政要午餐會上，根據陛下的建議，首次以日本料理作為開胃菜，並舉行了日本酒祝酒會。這個想法是為他希望能「提供一個了解日本文化和傳統的機會」。

一位親密侍從表示，「雖然由於新冠病毒大流行而無法歡迎外國客人，對日本來說是一個巨大的損失，但這給了天皇思考的時間並帶來了新的改變」。



在慶祝即位的遊行期間，天皇和皇后兩陛下向聚集在沿途的人們揮手致意＝2019年11月10日、東京都港區



天皇陛下在「即位後朝見之儀」上致詞＝2019年5月1日、皇居・宮殿「松之間」



天皇和皇后兩陛下在赤坂御用地遠程參加第71屆全國植樹節＝2021年5月30日、島根縣大田市



皇帝和皇后兩陛下出席吉爾吉斯斯總統賈帕羅夫夫婦的午餐會＝2023年11月17日、皇居・宮殿「連翠」

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