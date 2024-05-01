岸田首相啟程訪問法國和南美洲＝強化全球南方戰略

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首相岸田文雄於1日上午搭乘公務機從羽田機場出發，將訪問法國、巴西、巴拉圭。岸田希望透過在巴黎舉行的經濟合作暨發展組織（OECD）部長理事會會議上的主題演講，以及與各國元首的會晤，展示他對新興和發展中國家、「全球南方國家」的關注。預計將於6號返回日本。

這是自2014年安倍晉三以來，日本首相首次在經合組織部長理事會上發表演說。這是日本領袖10年來，首次在沒有參加國際會議的情況下訪問南美洲。岸田原本曾考慮今年1月訪問南美，但因處理自民黨派系私用資金醜聞而放棄。

出發前，首相在羽田機場對記者團表示，期望在經合組織發表演講，他說：「我想呼籲日本帶頭努力建立和加強自由、公平的經濟體系。強化以規則作為基礎的國際經濟秩序」。

今年是日本加入經合組織60週年。岸田將於2日上午（日本時間當天下午）發表講話，呼籲加強經合組織與東南亞的合作。他還將在有關使用生成式人工智慧的活動上發表演講，並與法國總統馬克宏會面。

岸田預計於3日上午（日本時間當天下午）會見巴西總統盧拉。雙方將確認與今年二十國集團（G20）領袖峰會上與議長國主席盧拉的合作，維護和加強以法治為基礎的國際秩序。隨後，岸田前往南美洲唯一承認台灣的國家巴拉圭，並會見貝尼亞總統。

首相告訴記者稱，「我想確認與盧拉先生的雙邊關係，以及在國際舞台上的合作。我想與貝尼亞先生就國際問題交換意見」。



日本首相岸田文雄（右）啟程訪問法國和南美＝1日上午、東京・羽田機場



日本首相岸田文雄（前）在訪問法國和南美之前接受記者團採訪＝1日上午前、東京・羽田機場

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