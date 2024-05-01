巴西總統會見日本記者＝願就「脫碳」加強與日本關係

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【巴西利亞時事】巴西總統盧拉，30日在總統府與日本記者團會面，表示有意加強與日本在能源、環境等經濟領域的關係，以實現「脫碳」目標。此外，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭等因素導致聯合國功能失調，盧拉總統表示願意就安理會改革進行合作。他將於5月3日會見正在巴西訪問的首相岸田文雄。

盧拉指出，目前與日本的貿易額為110億美元（約1.73兆日圓），比2011年的170億美元大幅下降。盧拉隨後強調，巴西資源豐富，包括太陽能和風能等再生能源，以及氫能等下一代能源，並強調「日本需要巨大的機會」。

盧拉政府的重點是保護亞馬遜雨林，並將於明年在亞馬遜河口附近的城市貝倫主辦聯合國氣候變遷綱要公約第30屆締約方大會（COP30）。盧拉設定了2030年「零砍伐森林」的目標，他並指出，日本最近宣布將向旨在保護森林的亞馬遜基金捐款。他並提及4000萬公頃伐木地上植樹的計劃，稱「我想與日本建立夥伴關係」。



巴西總統盧拉4月30日在巴西利亞會見日本記者團（巴西總統府・時事提供）

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