那須兩遺體事件：警方新逮補兩名二十歲男子，釐清與被害人間關係

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先前在栃木縣那須町河床上所發現公司高層及其妻子屍體的事件中，東京警視廳和栃木縣警察聯合調查本部於1日表示，新逮補兩名嫌犯。分別為韓國籍的姜光紀（20歲，職業、地址不明，涉嫌毀屍），以及若山耀人（20歲）。目前還不清楚兩人是否認罪。該案共有四人因與該事件有關而被捕。

目前，尚無法確認這些人與死者及在被棄屍的土地有任何關聯，但調查總部認為，這兩人可能對這對夫婦死亡的情況有所了解。

這兩名男子因涉嫌於4月16日凌晨至清晨間，在那須町的河床上焚燒並肢解寶島龍太郎（55歲）和幸子（56歲）的屍體。

嫌犯姜光紀於30日下午3時30分左右，在神奈川縣大和市的一家飯店被拘留，另一名嫌犯若山耀人則於晚上10時45分左右，在千葉市若葉區的友人家中被拘留。

根據調查人員透露，15日晚，兩名犯罪嫌疑人在東京品川區一家便利商店，向因同樣罪名被捕的酒友、建築工人平山綾拳（25歲）租了一輛轎車。隨後，兩人在同區的一棟空屋裡接觸到寶島夫婦。據了解這對夫婦是乘坐轎車被送往那須町的。

平山表示，他是收到職業不明的嫌犯佐佐木光（28歲）的指示後，要求姜光紀和若山耀人處理屍體。平山自稱，從去年底到新年前後見過這兩名嫌疑人，並一起喝過幾次酒，但他不知道他們的全名。



嫌犯姜光紀因涉嫌毀壞屍體罪被逮捕，並從警視廳大崎警察署移送＝1日上午、東京都品川區

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