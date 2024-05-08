日本不出席俄羅斯普丁就職典禮＝北方領土談判仍遙遠

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日本政府並未出席7日在莫斯科舉行的俄羅斯總統普丁就職典禮。這是根據當前局勢做出反應，包括俄羅斯入侵烏克蘭等，這也顯示日俄關係惡化，包括北方領土問題在內的和平條約談判將難以預見。

日本內閣官房長官林芳正在記者會上表示，「日本駐俄羅斯大使館於最後一刻收到邀請」，並透露包括大使武藤顯在內的政府官員選擇缺席。先前2018年的就職典禮上，時任大使上月豐久的出席形成鮮明對比。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，日本與七大工業國集團（G7）國家一同譴責俄羅斯，並呼籲繼續對俄羅斯實施制裁。入侵後一個月的2022年3月，俄羅斯因日本制裁而宣布暫停和平條約談判。今年2月，俄方更表示「重新開放是不可能的」。

在記者會上，林芳正再次強調，入侵烏克蘭是「動搖國際秩序基礎的暴力行為」。同時他解釋說，「我們將堅定維護解決領土問題、締結和平條約的政策。將繼續與俄羅斯進行必要的交流」。然而，隨著入侵時間延長，日俄關係預計將在一段時間內停滯不前。



出席記者會的官房長官林芳正＝7日下午、首相官邸

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