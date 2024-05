Newsfrom Japan

迪士尼集團母公司Oriental Land,7日向媒體公開了東京迪士尼海洋(千葉縣浦安市TDS)將於下月6日開幕的新園區「夢幻泉鄉」。遊客可以在以《冰雪奇緣》等三部熱門電影為主題的景點和餐廳體驗電影世界。

描繪《冰雪奇緣》世界的《冰雪奇緣王國》中,有名為「安娜和艾莎的冰雪奇緣之旅」的遊樂設施。透過乘船來體驗姐妹倆的故事,同時播放電影中的歌曲,例如《For the first time in forever》。電影中出現的Arendelle Castle也經典重現,遊客可以在裡面的餐廳用餐。

以電影《魔髮奇緣》為主題的「魔髮奇緣森林」的主題,重現主角樂佩公主居住的塔樓,顧客可以在燈籠的照耀下,享受水上遊園的樂趣。「小飛俠彼得潘夢幻島」則是有乘坐越野車穿越童話世界的遊樂設施。



東京迪士尼海洋對媒體開放的新區「夢幻泉鄉」入口=7日上午、千葉縣浦安市



東京迪士尼海洋對媒體開放的新區「夢幻泉鄉」的「冰雪奇緣」世界=7日上午、千葉縣浦安市



東京迪士尼海洋對媒體開放的新區「夢幻泉鄉」的「冰雪奇緣」世界=7日上午、千葉縣浦安市



東京迪士尼海洋對媒體開放的新區「夢幻泉鄉」的「小飛俠彼得潘」區=7日上午、千葉縣浦安市



東京迪士尼海洋對媒體開放的新區「夢幻泉鄉」的「魔髮奇緣」區域=7日上午、千葉縣浦安市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]