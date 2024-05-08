日本預估失智症在2050年將來到586萬人

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根據厚生勞動省委託的研究小組於8日公開的預計，2022年失智症患者人數為443.2萬人，65歲以上族群的患病率為12.3%。由於人口老化因素，到2050年將有586.6萬患者，患病率將達到15.1%。

該結果在同日舉行的政府會議上公佈。政府對此將討論對策，並將其反映在失智症基本法預計於今年秋天制定的基本計劃內。

研究小組根據在國內四個地域進行的調查結果做出估計。輕度認知障礙（MCI）、不會影響日常生活，但會導致記憶力和其他能力下降的患者，2022年來到558萬5,000人（患病率：15.5%），到2050年將來到631萬2,000人（患病率16.2%）。

2022年認知症和MCI的總患病率為27.8%。從過去2012年計算的患病率來看，失智症的患病率為15.0%，MCI的患病率為13.0%，總計28.0%，與這次的患病率大致相同。就失智症而言，2022年的數字比2012年下降了2.7個百分點。

對此，參與統計工作的九州大學教授二宮利治（衛生・公眾衛生學）指出，症狀從MCI進展為失智症的人數比例可能下降。「如果及早發現MCI，通過改善生活習慣，有可能恢復到一定程度的正常狀態。防止其進展非常重要，希望大家有意識地保持健康狀態」。



厚生勞動省＝東京都千代田區

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