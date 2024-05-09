新幹線札幌延伸線2030年難通車＝隧道施工持續延後

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負責北海道新幹線維護的「日本鐵道建設運輸施設整備支援機構」於8日宣布，原先按計畫在2030財政年度末將線路延伸至札幌已變得困難。由於隧道施工困難，該項目預計將延後數年。今後，國土交通省將在專家會議上仔細研究建設時程，然後考慮開幕日期等具體目標。

同日，該組織會長藤田耕三，在國土交通省拜會了國土交通大臣齋藤鐵夫，報告現狀。隨後，藤田在接受記者採訪時表示，「技術上很難給出下一次開業日期的具體目標，但確實會延後幾年」。據轉述國土交通大臣曾問道：「有鑑於當地社區熱切期盼該設施開放，我們希望能夠盡快喬定通車時程」。

北海道新幹線已經於2016年3月開通，目前只往返新青森和新函館北斗（約149公里）。新函館北斗至札幌之間的延長路段（約212公里）的施工難度很大，因為隧道佔了約80%的面積。根據該機構稱，由於發現了大塊岩石以及需要解決不良地質問題，一些地區的施工進度被推遲了3到4年。除此之外，延期的決定也是基於從本財年開始，對建築業加班實施上限等事實判斷。



日本鐵道建設・運輸施設整備支援機構理事長藤田耕三向國土交通大臣齊藤鐵夫（左）報告＝8日下午、國交省

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